Токаев в Нью-Йорке провел переговоры с лидерами ряда стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел ряд встреч с лидерами нескольких стран, а также с главой ООН.

С генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем они обсудили приоритетные направления всестороннего сотрудничества Казахстана с ООН, а также насущные вызовы современности. Токаев также поделился своим видением дальнейшего совершенствования деятельности Организации.

На встрече с президентом Венгрии Каталин Новак глава государства пригласил его на юбилейный саммит Организации тюркских государств в ноябре. В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Токаев сообщил, что в целях укрепления связей между странами одну из улиц Астаны назовут в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи.

Также глава государства провел переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом, обсудив перспективы укрепления сотрудничества в различных сферах. Как сообщила пресс-служба Акорды, «стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, и обменялись приглашениями совершить взаимные визиты».

В ходе переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё президент Казахстана подчеркнул наличие огромного потенциала для дальнейшего укрепления политического, торгово-экономического и научно-технического взаимодействия между странами. Саули Ниинистё в свою очередь выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки дня. Токаев пригласил его принять участие в следующем Международном форуме Астана в качестве одного из основных спикеров мероприятия.

Кроме этого, глава государства провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран, отметив важность принятия комплекса мер по наращиванию взаимодействия в сферах транспорта, логистики и торговли. Особое внимание лидеры стран обратили на большой потенциал в укреплении транзитно-транспортных связей. В частности, есть широкие возможности использования железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран в качестве ключевого маршрута для развития взаимной торговли и перевозок через Каспийское море. Токаев подчеркнул важность строительства казахстанского торгового терминала в порту Бендер-Аббас.

В ходе переговоров с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар президент Казахстана пригласил ее принять участие в Астанинском международном форуме в следующем году, на площадке которого будут обсуждаться вопросы политики и экономики. Токаев выразил уверенность, что лидер Словении будет одним из основных спикеров. В свою очередь Наташа Пирц-Мусар подтвердила свою готовность к развитию сотрудничества с Казахстаном и пригласила Токаева с визитом в Словению. Также они обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, рассмотрели дальнейшие меры по обеспечению стабильности и безопасности в мире, совершенствованию структуры ООН.