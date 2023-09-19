Пострадавшим от засухи сельхозтоваропроизводителям Жамбылской области возместят ущерб

Постановление о выделении средств из резерва правительства примут сегодня
Тамара Вааль, Астана, Власть
Кабинет министров во вторник планирует принять постановление о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба сельхозтоваропроизводителям Жамбылской области, пострадавшим от засухи. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.
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