Постановление о выделении средств из резерва правительства примут сегодня
Пострадавшим от засухи сельхозтоваропроизводителям Жамбылской области возместят ущерб
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Кабинет министров во вторник планирует принять постановление о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба сельхозтоваропроизводителям Жамбылской области, пострадавшим от засухи. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

«Сегодня мы принимаем постановление о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба фермерам Жамбылской области. Министерству финансов и акимату необходимо обеспечить оперативную выплату пострадавшим аграриям области», - поручил Смаилов.

Он также поручил министерствам финансов, сельского хозяйства и национальной экономики провести работу по выделению дополнительных средств на субсидирование АПК.

«Следует проработать вопрос увеличения уставного капитала “Продкорпорации” для проведения прямого закупа продовольственного и фуражного зерна нового урожая. Министерству сельского хозяйства и “Продкорпорации” надо пересмотреть графики поставок удешевленного зерна для производства хлеба», - добавил премьер-министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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