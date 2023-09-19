Казахстан намерен еще на полгода продлить запрет на импорт зерна автомобильным транспортом

Казахстан планирует еще на шесть месяцев продлить запрет на ввоз зерна автомобильным транспортом, который истекает 10 октября, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента земледелия министерства сельского хозяйства Азат Султанов. Кроме того, страна намерена запретить импорт зерна железнодорожным транспортом.

«Ранее по просьбе сельхозтоваропроизводителей для исключения серого импорта и различных ущемлений со стороны недобросовестных участников предпринимательской деятельности был введен запрет на ввоз пшеницы автотранспортом. В дополнение к этому с октября будет введено ограничение по закупу пшеницы из других стран, в том числе из Российской Федерации. Таким образом, поставка будет разрешаться только в отношении лицензированных элеваторов, которые, соответственно, стоят на учете, зарегистрированы и имеются лицензию на оказание услуг по хранению зерна и выписки зерновых расписок», - сообщил Султанов.

Напомним, запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом на территорию Казахстана, в том числе из стран ЕАЭС истекает 10 октября, поэтому правительство намерено его не только продлить, но и ужесточить.

«В отношении получателей будет установлено определенное условие: это лицензированные элеваторы, перерабатывающие предприятия, это птицеводческие и животноводческие хозяйства. Это те, кто сможет завезти железнодорожным транспортом, чтобы не было реэкспорта», - уточнил Султанов.

Вместе с тем, как сообщили в Минсельхозе, межведомственной комиссией принято решение о введении ограничений на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом. Сейчас проект приказа находится на публичном обсуждении.