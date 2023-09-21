В Иране принимают закон, предусматривающий тюремный срок для женщин за нарушение дресс-кода

За законопроект проголосовали 152 члена парламента, против выступили 34 депутата, воздержались – 7. Теперь его должен одобрить Совет стражей, после чего закон вступит в силу с целью усилить контроль за соблюдением исламского дресс-кода. Предполагается, что сначала он будет действовать три года, и в зависимости от его эффективности может быть ратифицирован на постоянной основе.

Сейчас за отсутствие хиджаба женщины должны платить штрафы, они могут быть задержаны полицией. Также суд может назначить специальную «терапию», которая, по словам иранок, построена на унижении их достоинства.

Появление на публике с покрытой головой и шеей стало обязательным для всех жительниц Ирана с 1979 года. После гибели в прошлом году 22-летней Махсы Амини от рук полиции нравов свыше 20% иранок выходят на улицы без хиджаба, в джинсах или в подобной одежде.