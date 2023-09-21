Мининформации обсуждает вопрос срока исковой давности в законопроекте о масс-медиа

В рамках рабочей группы по законопроекту «О масс-медиа» предварительно принято решение установить срок исковой давности для журналистов в три года, сообщил журналистам в четверг вице-министр культуры и информации Канат Искаков. При этом в профильном ведомстве готовы пойти на сокращение этого срока.

«Исковая давность будет сидеть в отраслевом проекте закона “О масс-медиа”. Что означает исковая давность? Сейчас, в случае обнаружения какой-либо информации, порочащей честь и достоинство лица, человек может в неограниченном количестве времени подавать в суд. Мы сейчас этот срок предлагаем сократить до трех лет. Это мы обсуждаем в стенах парламента. Позиция министерства – можно и (еще – В.) сократить и (сделать – В.) меньше. Мы рассмотрим и год. Мы не против», - сказал Искаков.

Он подчеркнул, что если лицо в течение трех лет не подаст иск, после его претензии к журналистам будут необоснованными и приниматься не будут. Вице-министр также заверил, что все государственные органы поддержали норму о введении исковой давности.

«Я не скажу, что госорганы выступают против. Никто не выступает против. Дело в том, что есть ряд норм, которые надо будет обсуждать. Я скажу официально, что, в принципе, государственные органы все поддержали ограничение срока исковой давности», - заключил Искаков.

Ранее занимавший пост министра информации и общественного развития Дархан Кыдырали говорил, что ряд норм законопроекта планируется пересмотреть с учетом предложений журналистов, в том числе, вопрос по срокам исковой давности.

«Поначалу так и было в законопроекте (норма об исковой давности – В.). Однако, учитывая мнение других госструктур, были внесены поправки. Но думаю, что мы сейчас в ходе обсуждения (законопроекта – В.) в мажилисе его уберем. Мы работаем над этим. Я думаю, что этот вопрос будет решен так, как хотели журналисты», - говорил он.

Напомним, журналисты и правозащитники выступили против разработанной концепции законопроекта «О масс-медиа». Они заявили, что в МИОР совершенно не услышали их мнения, и что в таком виде законопроект убьет журналистику в Казахстане. В частности, в первоначальном документе была норма об установлении срока исковой давности в три года, правозащитники предлагали сократить ее до одного года.