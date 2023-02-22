Мининформации пересмотрит нормы законопроекта «О масс-медиа» с учетом критики медиасообщества

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали признал, что проект закона «О масс-медиа», разработанный в его ведомстве, подвергся очень большой критике со стороны правозащитников и представителей СМИ. Как заявил он в среду в кулуарах правительства, ряд норм планируется пересмотреть с учетом предложений журналистов, в том числе, вопрос по срокам исковой давности.

«Конечно, будут внесены (в проект закона еще поправки – В.). Мы ведем постоянную, системную работу по этому поводу. В планах – встреча с коллегами, которые высказали критику по этому поводу. Для того чтобы законопроект попал в мажилис, еще нужно провести определенную работу. Мы приглашаем коллег, критикующих законопроект, в рабочую группу мажилиса. Мы знаем о критике», - заявил Кыдырали.

В частности, министр считает, что введение пресс-карты для журналистов приемлемо, и заявил о стремлении создать «максимально благоприятные условия для облегчения работы журналистов». В частности, в вопросе разрешения распространения информации в чрезвычайных ситуациях.

«Я согласен с вашими комментариями. Предусматривается (получение разрешения – В.) только в военной операции, в исключительных случаях. В других техногенных случаях будут созданы условия для журналистов. Обсуждаем ваши комментарии с соответствующими структурами. Мы знаем, что на самом деле работа журналистов в аварийных ситуациях эффективна. Поэтому мы стараемся отстаивать права журналистов в этом вопросе. В МВК вопрос пересматривается. Ведь законопроект обсуждается не только нашим министерством, но и другими структурами», - пояснил Кыдырали.

Точно так же, заверил глава МИОР, он поддерживает предложения СМИ по срокам исковой давности.

«Поначалу так и было в законопроекте (норма об исковой давности – В.). Однако, учитывая мнение других госструктур, были внесены поправки. Но думаю, что мы сейчас в ходе обсуждения (законопроекта – В.) в мажилисе его уберем. Мы работаем над этим. Я думаю, что этот вопрос будет решен так, как хотели журналисты», - резюмировал он.

Напомним, ранее журналисты и правозащитники выступили против разработанной концепции законопроекта «О масс-медиа». Они заявили, что в МИОР совершенно не услышали их мнения, и что в таком виде законопроект убьет журналистику в Казахстане. В частности, в первоначальном документе была норма об установлении срока исковой давности в три года, правозащитники предлагали сократить ее до одного года, а в конечном варианте эту норму вовсе исключили.