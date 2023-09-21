В Алматы презентовали первую детскую книгу об урбанистике на казахском языке «Қала деген – мен»

В Алматы прошла презентация первой детской книги-иллюстрации об урбанистике на казахском языке «Қала деген – мен». Это перевод книги «У мiста э я» украинской урбанистки и общественной деятельницы Ирыны Озымок. Книга переведена и издана в рамках издательской программы Urban Forum Press при спонсорской поддержке компании Wolt. Часть выручки от продажи книги будет направлена в благотворительные фонды Украины.

«Для меня пандемия коронавирусной инфекции была хорошим временем, потому что я много времени проводила дома с сыном. Я долго не могла остановиться и постоянно покупала ему детские книги. Тогда я задумалась: а что дети знают о городе? Как он функционирует? Как работает городской бюджет? И однажды я проснулась и решила, что напишу об этом детскую книгу. По сути я перевела всё, о чем говорят взрослые, на детский язык», – рассказывает авторка.

Книга была выпущена в 2021 году. Недавно в ней появились новые главы – после полномасштабного военного вторжения России в Украину Озымок поняла, что важно объяснять детям, что в городе живут разные люди. Они могут выбирать разные профессии, а еще могут начать волонтерсткую деятельность, или принять индифферентную сторону.

«В городе есть не только ты, но и я. И мы вместе должны бороться за то, чтобы сделать, например, здания в нашем городе красивыми и удобными. Города должны быть инклюзивными. Для меня было важно показать людей с инвалидностью во всех главах книги, потому что мы наравне. Они могут участвовать в политике, в бизнесе, город и для них должен быть комфортным. Поэтому в книге можно узнать и о доступности городской среды», – говорит Озымок.

Хоть книга и написана для детей, авторка считает, она будет интересна и взрослым. В ней простым языком объясняется, как функционирует современный город и как жители руководят им, как устроен городской бюджет и как он наполняется, что такое городская транспортная система и из чего она состоит, почему важно экономить тепло и сортировать мусор.