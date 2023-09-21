Бывшая министр экологии Зульфия Сулейменова назначена советником президента Казахстана и будет его представителем по международному экологическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена советником президента – специальным представителем президента Казахстана по международному экологическому сотрудничеству», — говорится в сообщении.

Сулейменова была освобождена от должности министра экологии 1 сентября, пробыв на этой должности всего 8 месяцев.

Зульфия Сулейменова — выпускница Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева по специальности «международные отношения» и Национального института политических исследований Японии по программе «Безопасность и международные исследования». В разные годы работала консультантом в Экономической и социальной комиссии ООН и офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане. Она также занимала должности научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана (КИСИ), депутата мажилиса VII созыва и вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.