Об этом ходатайствовали адвокаты потерпевших из-за опасений за свою безопасность
Суд по делу Армана Джумагельдиева и экс-главы пятого департамента КНБ Алматы проведут в закрытом режиме
ФОТО ИЗ INSTAGRAM ДЖУМАГЕЛЬДИЕВА

Суд по делу о январских событиях, где подозреваемыми проходит Арман Джумагельдиев («Дикий Арман») и экс-глава пятого департамента КНБ Алматы Руслан Искаков, будет проходить в закрытом режиме. Об этом ранее ходатайствовали адвокаты потерпевших из соображений безопасности, сообщает «Радио Азаттык».

Помимо прочего суд отказал в переводе под домашний арест подсудимых, находящихся в следственном изоляторе и подсудимым, которые содержатся в изоляторе КНБ в переводе в следственный. Кроме того, некоторые подсудимые ходатайствовали о проведении заседаний с их участием в оффлайн-режиме, однако суд им отказал.

15 сентября начались предварительные слушания по делу о январских событиях, где подозреваемыми проходят Арман Джумагельдиев («Дикий Арман»), экс-депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген, экс-глава пятого департамента КНБ Алматы Руслан Искаков и еще 42 человек. Искакова обвиняют в превышении власти, создании организованной преступной группы и организации массовых беспорядков. По версии обвинения Искаков руководил Джумагельдиевым и остальными лицами.

18 сентября на очередном предварительном слушании экс-глава пятого департамента КНБ Алматы Руслан Искаков заявил, что во время январских событий приказы ему отдавал бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш. Он добавил, что ему хотят «запретить говорить о том, что он исполнял приказы Абиша».

19 сентября генеральная прокуратура сообщила, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится под следствием по факту превышения власти во время январских событий.

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