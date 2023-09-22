В Астане пользователи программы Artsport требовали запуска очереди на распределение мест в детских секциях

В пятницу около 50 предпринимателей и родителей в Астане, пользующихся программой Artsport, требовали запуска очереди на платформе для раздачи ваучеров на творческие и спортивные секции для детей. После безрезультатной встречи в Государственной академической филармонии с управлениями спорта и культуры они пошли в акимат города.

По словам руководителя Республиканского общественного объединения Artsport Куата Ергалиева, сегодня в здании филармонии должно было пройти совещание, на котором должны были рассматриваться нарушения договоренностей, принятых после встречи 8 сентября, проходившей под председательством замакима Астаны Есета Байкена.

Одна из договоренностей состояла в том, что в информационной системе DamuBala должны открыть не менее 15 000 дополнительных ваучеров на творческие и спортивные секции.

Изначально в здание филармонии никого не запускали. Руководитель отдела массового спорта управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов заявил, что на встречу были приглашены только три представителя РОО «Artsport». Такого количества людей и СМИ они не ожидали. Полчаса спустя родителей и предпринимателей пустили внутрь и разместили в буфете филармонии.

«Мы все это время боремся за открытие ваучеров. Согласно протоколу совещания от 9 сентября, который был подписан и замакимом, и управлениями спорта и культуры, 27 сентября в 13:00 должны были открыть очередь [на ваучеры]. А ориентировочно 4 октября маслихат города должен рассмотреть выделение дополнительных средства к программе [Artsport]. Вчера я был в акимате, где должен был получить данные по количеству всех ваучеров и поставщиков, чтобы мы как РОО могли контролировать справедливое и правильное распределение очередей. Но мне сказали, что акимат не хочет открывать очередь 27 сентября, он предлагает свой график. Но мы, как сообщество, против», — сказал Ергалиев.

Чиновники ответили, что есть новые предприниматели, которые тоже хотят участвовать в программе Artsport на равных условиях. И на эти жалобы управление должно было реагировать.

«Есть одна сторона, которая написала жалобу, причем не одну. Новые предприниматели жалуются, что дополнительные 15 тысяч ваучеров мы отдадим старым участникам. Они нас обвиняют, что мы вас лоббируем. Что мы хотим открыть эти ваучеры, не дав шанса другим. У детей должно быть право выбора», – сказал Агзамов.

Пользователи программы призвали чиновников следовать закону, а новых предпринимателей – обратиться в профильные министерства. По их словам, очередь должны были открыть еще в апреле.

«В законе, в 11 пункте правил написано, что очередь [на зачисление детей на кружок в рамках Artsport] ведется в информационной системе в автоматическом режиме. Она должна сейчас работать. А то, что кто-то не может зайти из-за ограничений, то это уже к министерству вопрос, а не к вам. Вы не разработчик закона», – заявил один из пользователей.

Агзамов предложил дать новым предпринимателям две недели, чтобы они успели собрать документы и подать заявки. Открыть очередь и раздать ваучеры он предлагает после утверждения финансирования.

Не получив ответа и от руководителя управления физической культуры и спорта города Самата Жилкибаева, пользователи программы потребовали встречи с акимом и направились в акимат. Руководители безуспешно пытались остановить пользователей.

После прибытия в акимат представители управления пообещали открыть очередь 27 сентября в соответствии с протоколом. Некоторые пользователи жаловались, что в документе нет печати и оформлен он не на официальном бланке. Члены РОО обещали вернуться, если очередь не откроется в назначенную дату.