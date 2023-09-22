Абзалу Достиярову суд назначил 15 суток ареста
Суд оштрафовал активистов Марата Турымбетова и Майру Габдуллину за «незаконное собрание» 19 сентября
ФОТО АКБОТЫ УЗБЕКБАЙ

Активистов Марата Турымбетова, Абзала Достиярова и Майру Габдуллину осудили за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний в Алматы. Суд счел, что активисты участвовали в незаконном мирном собрании 19 сентября у здания суда, где проходила апелляция по делу о захвате аэропорта. Турымбетову и Габдуллиной суд назначил штраф в размере 30 МРП, Достияров получил 15 суток ареста.

Адвокатка Абзала Достиярова Жанар Балгабаева рассказала «Власти», что сегодня около 12 часов дня активист позвонил ей и сообщил, что за ним установили слежку.

«У него трое несовершеннолетних детей, и, чтобы кормить семью, он занимается частным извозом. Он вез своих клиентов в микрорайон Шанырак и заметил за собой слежку, после чего ему преградили проезд патрульные машины. Полиция сказала, что его срочно нужно доставить Ауэзовское управление полиции. Когда я подъехала и стала выяснять, должностные лица сообщили, что это административное производство по событиям 19 сентября. Перед судом Абзал Достияров производил видеосъемку. Абзал этого не отрицает, он освещал процесс как журналист», – сказала Балгабаева.

Суд прошел онлайн, стороне защиты отказали в ходатайствах о гласности судебного разбирательства и о подключении к процессу журналистов.

«Суд прошел, Достиярову назначили 15 суток ареста. Я считаю, что это был показательный суд с целью не допустить гражданских активистов в здание суда. Наши власти таким образом пытаются предотвратить инакомыслие», – добавила адвокатка.

Марата Турымбетова полиция задержала сегодня утром, его доставили в отделении полиции Турксибского района и составили протокол по ч. 6 ст. 488 Кодекса об административных правонарушениях (участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния).

«Я долго ждал суда. Когда мне дали протокол, я написал, что 19 сентября мы пришли поддержать людей в суде, но в суд нас не пустили. Никто никого никуда не призывал, митинга не было. Суд хотели проводить онлайн, я сразу сказал, что не буду подключаться к суду и хочу, чтобы он прошел в оффлайн режиме. Судья не смог привести никакого НПА о том, почему суд проводят онлайн. Никаких ограничений нет. Онлайн суды должны проводиться только по согласованию всех участников процесса, а я участник процесса и я не согласен, потому что суд должен быть открытым, честным и справедливым», – сказал журналисту «Власти» Турымбетов.

Суд в онлайн-формате также прошел и у активистки Майры Габдуллиной.

«Меня все равно осудили на 30 МРП. И Майру Габдуллину тоже осудили на 30 МРП», – отметил активист.

11 июля суд Наурызбайского района приговорил обвиняемых по делу о захвате аэропорта Алматы на сроки от 4 до 8 лет лишения свободы. Журналистку Айгерим Тлеужан суд приговорил к 4 годам лишения свободы, остальных четырех человек − Каласа Нурпеисова, Нурлана Далибаева, Ермухамета Шилибаева и Жан-Айдара Карменова − каждого к 8 годам лишения свободы.

Подсудимым инкриминировали статью 272 уголовного кодекса «Участие в массовых беспорядках». Некоторым из них предъявлены обвинения в «нападении на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват», «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «грабеж». Все подсудимые отрицали свою вину.

19 сентября, во время апелляции суд настаивал на проведении заседания онлайн. Адвокаты требовали, чтобы суд прошел оффлайн, а к собравшимся поддержать осужденных и адвокатам вышел прокурор, который предупредил, что собрание перед зданием суда незаконное.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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