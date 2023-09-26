В Нагорном Карабахе при взрыве на заправке пострадали сотни человек

В результате взрыва на заправке под Степанакертом в Нагорном Карабахе пострадали сотни человек. На момент взрыва поблизости находилось множество автомобилей, людям выдавали бензин для эвакуации в Армению.

«Есть сотни пострадавших в результате взрыва топливного склада в Арцахе. Точное количество пострадавших пока не получается узнать», - написал омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян в Facebook.

По его информации, в больницах не хватает лекарств для оказания помощи пострадавшим. Также есть «острая необходимость» эвакуировать по воздуху, чтобы спасти пострадавших.

Пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян также сообщил, что в результате взрыва много пострадавших, но точных данных нет.

По данным NEWS.am, взрыв произошел недалеко от Степанакерта, на одной из бензозаправок Айказова. По словам депутата парламента Арцаха Метаксе Акопяна, на заправке людям, выезжающим в Армению, выдавали бензин.

В результате взрыва есть погибшие, но их точное количество пока неизвестно.

«Важные истории» пишут, что на момент взрыва поблизости находилось множество автомобилей.

После того как азербайджанские военные и российские миротворцы 24 сентября разблокировали Лачинский коридор, этнические армяне Нагорного Карабаха устремились в Армению. Как сообщает Русская служба ВВС, к вечеру понедельника непризнанную республику уже покинуло около семи тысяч человек.