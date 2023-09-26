Пятеро детей проходят реабилитацию после отравления в медико-социальном учреждении Караганды – Гиният

Диагноз «отравление» у детей из центра оказания специальных социальных услуг в Караганде снят, однако еще 21 день они будут проходить реабилитацию в медицинском учреждении, сообщила во вторник в ходе брифинга в правительстве министр здравоохранения Ажар Гиният.

«На лечении находятся пятеро детей. По основному диагнозу “отравлению токсическим веществом” все дети выздоровели. Дети находятся в реабилитационном отделении. В течение 21 дня они будут получать реабилитацию», - сообщила Гиният.

Что касается причины отравления, то, по словам министра, следственные органы, в том числе генеральная прокуратура, проверку еще не завершили. Однако медицинские работники и работники медико-социального центра уже вернулись в работе, а дети находятся под наблюдением.

«Медицинские работники вернулись к работе. Во время следствия их вызывали, поэтому их отстраняли. Сейчас они уже работают», - отметила глава Минздрава.

Напомним, 30 июля двое воспитанников Центра оказания специальных социальных услуг для детей почувствовали недомогание, 31 июля еще 10 детей госпитализировали в больницу. Спасти одного ребенка не удалось. 1 августа стало известно, что отравились еще двое детей. 28 августа сообщалось о гибели еще одного ребенка, пятеро на тот момент оставались в реанимации.

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заявляла, что комиссия, созданная акиматом Карагандинской области для расследования причин отравления детей, озвучит причины случившегося 5 сентября.