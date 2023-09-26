32 случая заболевания сибирской язвой подтверждены в двух областях Казахстана – Минздрав

В Жамбылской и Акмолинской областях подтверждены 32 случая заражения людей сибирской язвой. Как заявила во вторник в ходе брифинга в правительстве министр здравоохранения Ажар Гиният, все они заразились от животных, которые не были вакцинированы.

«В этом году заболели сибирской язвой в двух областях – это Акмолинская область, и некоторые регионы Жамбылской области. Есть 32 подтвержденных случая. Люди заразились от домашних животных, когда разделывали туши. Все пациенты сразу попали под наблюдение медицинских работников, лечатся в инфекционных стационарах. Тяжелые случаи были, но без летальных исходов», - сказала Гиният.

Министр подчеркнула, что все случаи зарегистрированы в частных домашних хозяйствах, где животные были невакцинированы. Она напомнила, что сибирская язва – это особо опасная инфекция, но которая не передается от человека к человеку.