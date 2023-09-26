В Талдыкоргане осудили шестерых человек за хищение оружия из полиции во время январских событий

Талдыкорганский городской суд приговорил шестерых человек по статьям Уголовного кодекса 291 (хищение оружия) и 287 (хранение, передача и сбыт оружия) во время январских событий к трем годам лишения свободы каждого, сообщила накануне пресс-служба суда.

Суд указал лишь инициалы осужденных. По информации суда, они похитили огнестрельное оружие и боеприпасы из здания департамента полиции Алматинской области, хранили в сарае и пытались сбыть. Суд решил, учитывая «полное признание вины» и наличие малолетних детей у всех подсудимых, а также применяя амнистию, приговорить подсудимых к трем годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в силу.

Ранее военный суд Алматинского гарнизона приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего военной части 18 404, обвиняемого в гибели Нурболата Сейткулова и его дочери Нурай Оразыхан, которые были расстреляны в собственном автомобиле во время январских событий 2022 года в Талдыкоргане. Родственники Егембаева заявили о несогласии с приговором. Сестра покойного Сейткулова требует привлечь к ответственности всех виновных.

10 февраля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области приговорил к реальным срокам пятерых полицейских, обвиняемых в пытках 23 человек. Обвиняемый в «пытке утюгом» Айдын Кенжебаев и Жанбакыт Нуртаза приговорены к четырем годам лишения свободы, Сапармурат Токташ — к трем годам и шести месяцам, Алмас Боканов и Ермек Жумашев — к трем годам лишения свободы каждый.