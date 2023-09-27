Адвокаты осужденных могут подавать жалобы от их имени – Конституционный суд

Правительству дано указание внести в мажилис соответствующий проект закона
Конституционный суд разрешил адвокатам подавать жалобы от имени осужденных. Как сообщила пресс-служба суда, ч.1 ст. 482 Уголовно-процессуального кодекса признана несоответствующей Конституции.
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