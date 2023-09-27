Правительству дано указание внести в мажилис соответствующий проект закона
Адвокаты осужденных могут подавать жалобы от их имени – Конституционный суд
ФОТО ТАМАРЫ ВААЛЬ

Конституционный суд разрешил адвокатам подавать жалобы от имени осужденных. Как сообщила пресс-служба суда, ч.1 ст. 482 Уголовно-процессуального кодекса признана несоответствующей Конституции.

Как поясняется в сообщении, в Конституционный суд обратился казахстанец, отбывающий наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы. Его адвокат направил жалобу в суд на это учреждение, но в рассмотрении жалобы было отказано, ссылаясь на ч.1 ст.482 УПК, где говорится, что подавать ее имеет право исключительно сам осужденный.

«Казахстанец считает, что данная норма права противоречит Конституции и лишает его права на получение одного из видов квалифицированной юридической помощи, гарантированной законом "Об адвокатской деятельности и юридической помощи". Конституционный суд признал не соответствующим Конституции первое предложение части первой статьи 482 УПК», - говорится в сообщении.

В этой связи правительству дано указание не позднее шести месяцев после опубликования нормативного постановления внести в мажилис проект закона, направленный на совершенствование правового регулирования прав лиц на защиту и получение квалифицированной юридической помощи в уголовном процессе с учетом изложенных правовых позиций КС.

«При этом до принятия новых нормативных правовых актов с учетом особенностей правового регулирования затрагиваемых общественных отношений непосредственно применяются Конституция и настоящее решение КС», - отметили в суде.

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