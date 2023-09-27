Казахстан и Кипр будут сотрудничать по экстрадиции граждан

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче», который предусматривает экстрадицию граждан, которые совершили уголовные правонарушения. Также две страны будут оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам.

«Что касается проекта закона “О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче”, Казахстан подписал 21 подобное соглашение с другими странами, среди которых Китай, Индия, Саудовская Аравия, Венгрия, Литва. Договор о выдаче регулирует вопросы возвращения лиц, скрывающихся от уголовного преследования и исполнения приговора суда, а также устанавливает порядок экстрадиции», - сказал депутатам заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

По закону для экстрадиции действие передаваемого лица должно признаваться уголовным преступлением в обеих странах, а за преступление должно быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года. Что касается лиц, скрывающихся от исполнения приговора суда, то они должны быть осуждены на срок не менее шести месяцев. Заместитель генпрокурора добавил, что в договоре также определяются требования к форме заявления о переводе, срокам временного содержания под стражей, порядку перевода и другим процессуальным вопросам.

Закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам» регламентирует вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам. Законом определены перечень оказываемой помощи, основания для отказа в помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств, полученных посредством оказания помощи, получения доказательств на территориях обеих сторон. Также обозначены условия оказания помощи по выявлению, обнаружению, аресту и конфискации предметов, документов, финансовых активов и других доходов от преступной деятельности.