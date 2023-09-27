Дефицита муки и сахара в Казахстане не будет, заверяет министр торговли

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заверяет, что в Казахстане не будет дефицита сахара, а по муке, хоть и есть определенные всплески в отдельных регионах, с ситуацией разбираются и все проблемы решат.

«Сегодня мы наблюдаем 11%-е снижение по цене на сахар. Дефицита сахара не будет», - заверил в среду в ходе брифинга Шаккалиев.

Он напомнил, что правительство учло опыт 2022 года, когда Казахстан столкнулся с дефицитом сахара. Тогда же была принята программа поддержки сахарных заводов через обеспечение займа и предоставление средств. И на сегодня четыре завода произвели порядка 70 тыс. тонн сахара. Кроме того, страна импортирует его из России.

«Поэтому в целом ситуация на рынке сбалансирована, дефицита нет. Даже по определенным регионам мы наблюдали затоваренность по сахару. Но еще раз повторюсь: на 11% цена упала. Предпосылок для ее роста сегодня нет», - подчеркнул министр.

Что же касается возможного дефицита и роста цен на муку, то, признал Шаккалиев, такие предпосылки есть.

«Мы наблюдаем в ряде регионов – есть всплески, в частности в Жамбылской, Атырауской, Улытауской области и по Шымкенту. Сегодня мы провели совещание, разобрались, в чем причина. Я хочу ответственно заявить: сегодня у нас никакого дефицита по муке нет», - заверил глава Минторговли.

По его словам, Казахстан запасает достаточное количество зерна, разнарядки до регионов доведены, акиматы областей уже дали списки операторов и определен четкий график поставок.

«Всплески были, мы по ним разбираемся, с чем это связано. Но, коллеги, ни для кого не секрет, сегодня мы работаем в условиях поведенческой экономики. Это что значит? Зачастую у нас есть такое понятие “инфляционные ожидания” и “ожидания потребителя”. Они связаны с определенным негативным информационным полем. Его связывают с тем с урожаем, с тем, что была засуха, дожди, и у многих были ожидания, что у нас урожая нет, подорожает зерно, по цепочке подорожает мука, хлеб», - объяснил Шаккалиев.

В целом же министр пообещал, что «по муке дефицита не будет».