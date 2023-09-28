Сенат одобрил закон о контроле за перемещением энергоресурсов через казахстанско-узбекскую границу

Казахстан и Узбекистан будут совместно осуществлять таможенный контроль энергоресурсов, которые транспортируются по трубопроводам и линиям электропередач на совместной границе. В частности, будет проводиться ежемесячный сбор показателей с приборов учета. Такие нормы заложены в законе «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи», который в четверг в ходе пленарного заседания одобрил сенат.

«Основной целью соглашения является необходимость совместного таможенного контроля при перемещении энергоресурсов по трубопроводам и линиям электропередачи через казахстанско-узбекскую таможенную границу. Соглашение заключено для осуществления совместного таможенного контроля энергоресурсов, транспортируемых по трубопроводам и линиям электропередачи через казахстанско-узбекскую таможенную границу обеих сторон», - сказал депутат сената Амагельды Нугманов.

В частности, законом устанавливается, что таможенные органы двух государств совместно с представителями ведомств, на балансе которых находятся приборы учета, будут ежемесячно снимать показания с приборов учета, проводить мероприятия по целостности наложенных таможенных средств идентификации. Также страны будут обмениваться информацией о таможенном декларировании и контроле за энергоресурсами, о выявленных фактах и способах выявления и пресечения нарушений национального законодательства государств в сфере таможенного дела.