«Нештатная ситуация» произошла не только на ТЭЦ-3 Караганды, но и на Топарской ГРЭС-2 – аким

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил, что нештатная ситуация произошла не только на ТЭЦ-3 Караганды, а также на Топарской ГРЭС-2.

«У нас сегодня утром случилась нештатная ситуация на станции ТЭЦ-3 города Караганды и Топарской ГРЭС-2. На сегодняшний момент Топарская ГРЭС уже поднимает нагрузку, и по моему поручению мой первый заместитель Владимир Басин уже выехал непосредственно на станцию для выяснения обстоятельств произошедшего», - сказал Булекпаев в своем видеообращении к жителям региона.

Он добавил, что сейчас принимаются все меры совместно с КЕГОК и станциями для поднятия нагрузки и подачи электроснабжения потребителям «в короткий период».