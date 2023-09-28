ИИН и БИН налогоплательщика не являются тайной и могут быть опубликованы – Минфин

Данные о налогоплательщиках, в том числе, его идентификационный номер (ИИН), не являются налоговой тайной, поэтому их можно открыто публиковать, заявил в четверг журналистам в кулуарах сената вице-министр финансов Ержан Биржанов.

«Все в рамках закона было сделано», - сказал Биржанов, отвечая на вопрос о том, почему комитет государственных доходов, публикуя список лиц, финансируемых из-за рубежа, также выложил персональные данные, том числе ИИН граждан, в открытый доступ.

Биржанов подчеркнул, что эту информацию КГД собирает с 2018 года.

«Когда мы публиковали данные по 239 налогоплательщикам, возникли вопросы, что мы опубликовали личные данные и то, что мы убрали их потом из сайта. Это не соответствует действительности. Относительно ИИНов, БИНов – в соответствии с 30 статьей Налогового кодекса данные о налогоплательщике и его идентификационном номере не являются налоговой тайной. Это делается в налоговых целях. Мы как фискальный орган руководствуемся кодексом», - заявил вице-министр.

При этом он отрицает, что Минфин опубликовал персональные данные физических лиц, так как для КГД «важна информация о налогоплательщике». И если человек осуществляет предпринимательскую деятельность как юридическое или физическое лицо, зарегистрирован в качестве налогоплательщика и предоставляет налоговую отчетность, то, соответственно, никаких нарушений в публикации его данных нет.

«Эти лица представили налоговую отчетность. Данные о налогоплательщиках в соответствии с 30 статьей не являются налоговой тайной. Наименование ИИН и БИН не являются налоговой тайной. Поэтому мы можем размещать данные по налогоплательщикам по их ИИН», - убежден Биржанов.

Отвечая на вопрос, будут ли в реестр включены государственные органы, которые получают финансирование из-за рубежа, вице-министр дал понять, что это сделано не будет.

«У нас четко ограничены услуги, виды деятельности, по которым публикуются эти данные. Если это проведение исследований, анкетирование, четкий перечень услуг, целевое направление данных денег, по ним мы получаем соответствующую форму налоговой отчетности. Они представляют отчетность по данной категории целевого назначения денег, мы публикуем. А если госорган получил деньги на другие цели, мы их не публикуем. Если госорган получил деньги или проводят какой-то конкурс – это прозрачно, видно через сайты, бюджеты, сайт госзакупок», - объяснил он.

Кроме того, добавил Биржанов, в рамках контроля денежных средств, которые приходят из-за рубежа и уходят за рубеж, в Казахстане есть еще валютный контроль. И со следующего года органы госдоходов получат дополнительные функции в этом направлении. В частности, будут отслеживаться переводы за рубеж, что даст возможность пресекать факты вывода капитала.