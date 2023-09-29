Дожди и понижение температуры прогнозируются в Казахстане в выходные

По данным синоптиков, в горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей пройдут осадки, 1 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также на большей части страны в ночью и утром туман.Только на западе республики сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном.

Температура воздуха на севере ночью 0+8, днем +10+23 градусов, на юге, юго-востоке +5+15, днем +18+25 градусов. Ночью на северо-западе, севере, в центре Казахстана ожидаются заморозки до 3 градусов.