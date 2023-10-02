Это стало ответом на теракт в Анкаре у здания МВД
Турция нанесла авиаудары по курдским повстанцам на севере Ирака
Анкара, площадь перед парламентом сразу после взрыва, 1 октября 2023 года, фото Reuters

Турция нанесла авиаудары по курдским повстанцам на севере Ирака в ответ на взрыв террориста-смертника у здания парламента и МВД в Анкаре в воскресенье, сообщает Русская служба ВВС.

Министерство обороны Турции заявило, что удары были нанесены по пещерам, бункерам и складам оружия Рабочей партии Курдистана РПК В с целью «нейтрализации РПК и других террористических элементов, предотвращение террористических вылазок из Северного Ирака, направленных против населения и правоохранительных органов Турции, и обеспечение безопасности границ». Всего, по данным турецких властей, поражены 20 объектов.

В воскресенье двое неизвестных устроили взрыв возле здания парламента и министерства внутренних дел Турции в Анкаре. Один из нападавших вышел бросил в здание министерства взрывчатку, чтобы отвлечь охрану, а второй открыл огонь по охранникам у ворот министерства, затем взорвал бомбу, в результате чего погиб. Тем временем первый нападавший вбежал на территорию министерства и был застрелен полицией. Два офицера полиции получили ранения.

Рабочая партия Курдистана заявила, что теракт совершен группой «Бессмертный батальон».

Рабочая партия Курдистана объявлена в Турции террористической организацией. Поэтому турецкие власти проводят политику жесткого подавления курдских националистов и неоднократно проводили военные операции против курдских баз внутри Турции, а также на территориях Сирии и Ирака.

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