Турция нанесла авиаудары по курдским повстанцам на севере Ирака в ответ на взрыв террориста-смертника у здания парламента и МВД в Анкаре в воскресенье, сообщает Русская служба ВВС .

Министерство обороны Турции заявило, что удары были нанесены по пещерам, бункерам и складам оружия Рабочей партии Курдистана РПК В с целью «нейтрализации РПК и других террористических элементов, предотвращение террористических вылазок из Северного Ирака, направленных против населения и правоохранительных органов Турции, и обеспечение безопасности границ». Всего, по данным турецких властей, поражены 20 объектов.

В воскресенье двое неизвестных устроили взрыв возле здания парламента и министерства внутренних дел Турции в Анкаре. Один из нападавших вышел бросил в здание министерства взрывчатку, чтобы отвлечь охрану, а второй открыл огонь по охранникам у ворот министерства, затем взорвал бомбу, в результате чего погиб. Тем временем первый нападавший вбежал на территорию министерства и был застрелен полицией. Два офицера полиции получили ранения.

Рабочая партия Курдистана заявила, что теракт совершен группой «Бессмертный батальон».

Рабочая партия Курдистана объявлена в Турции террористической организацией. Поэтому турецкие власти проводят политику жесткого подавления курдских националистов и неоднократно проводили военные операции против курдских баз внутри Турции, а также на территориях Сирии и Ирака.