Это четвертое золото сборной на этих Азиатских играх
Мужская команда Казахстана на Азиатских играх заняла первое место в гребле на байдарках и каноэ
фото пресс-службы министерства туризма и спорта

Мужская команда Казахстана завоевала золото в гребле на байдарках и каноэ, сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта.

По данным ведомства, дуэт из Казахстана в составе Сергея Емельянова и Тимура Хайдарова завоевал золотые медали в гребле на каноэ на 500 метров, показав время 1:49.01. Они опередили команду Японии (1:49.237) и дуэт из Ирана (1:50.486).

Это четвертая золотая медаль для сборной Казахстан на этих Азиатских играх.

Вместе с тем дуэт Мария Бровкова/Руфина Искакова завоевали серебряные медали Азиатских игр в дисциплине WС2 (500 м) в гребле на байдарках и каноэ. Также вторыми финишировали в финале дисциплины WК2 (500 м) в гребле на байдарках и каноэ Ольга Шмелева и Ирина Подойникова, завоевав серебряные медали Азиады.

Тубаев Кирилл стал бронзовым призером Азиады в дисциплине MK1 (1000 м) в гребле на байдарках и каноэ, а Тимофей Емельянов – в дисциплине MC1 (1000 м).

Всего в активе сборной Казахстана четыре золотых, семь серебряных и 25 бронзовых медалей.

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