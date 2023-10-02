Компания планируется расширять филиальную сеть и строить логистические хабы
«Казпочта» перестала быть убыточной и получила чистую прибыль впервые за пять лет
фото Алмаса Кайсара

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Казпочта» Асел Жанасову, которая рассказала об итогах работы компании за 8 месяцев 2023 года.

Жанасова сообщила, что за счет оптимизации расходов, развития электронной коммерции и других финансовых услуг компания впервые за пять лет перестала быть убыточной и получила чистую прибыль. Доходы «Казпочты» за 8 месяцев выросли на 44 %, или на 16,7 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В планах «Казпочты» - расширить филиальную сеть, обеспечив доступ к почтовым, финансовым, агентским, социальным и государственным услугам в самых отдаленных уголках Казахстана, а также построить логистические хабы в Актобе, в Туркестанской и Алматинской областях. На этой неделе откроется логистический хаб в Астане.

Глава «Казпочты» также проинформировала президента о создании единой экосистемы для субъектов рынка электронной коммерции. Для этого компания развивает фулфилмент-центры, проводит работу по открытию пунктов выдачи заказов для популярных отечественных и зарубежных маркетплейсов, расширяет сеть складских помещений и почтоматов.

По итогам встречи Токаев поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению компании и расширению спектра предоставляемых социальных и государственных услуг для сельских населенных пунктов.

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