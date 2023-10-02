Система «Келешек» позволит накопить к совершеннолетию ребенка минимум 3,3 млн тенге – правительство

В правительстве рассмотрели меры по внедрению единой добровольной накопительной системы «Келешек». Как сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, разработка системы уже начата. «Келешек» должен стать дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию и объединить в себе существующие меры поддержки.

Как сообщается, в рамках системы ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5%-7% и инвестиционного дохода.

«Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3 450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге», - отметили в правительстве.

Также предусматриваются дополнительные меры поддержки социально уязвимых слоев населения и инструменты защиты от девальвации.

Параллельно с этим будет идти накопление средств в рамках инициативы главы государства «Национальный фонд — детям», напомнили в правительстве, что впоследствии позволит консолидировать накопления и оплатить обучение в выбранном вузе. А в случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.

Саясат Нурбек подчеркнул, что предусматриваются цифровизация всех процессов накопления, обеспечение полной прозрачности и интеграция соответствующего модуля в приложения банков второго уровня.

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что, учитывая рост рождаемости с 2019 по 2022 годы, к 2040 году ожидается значительный прирост численности 18-летних казахстанцев. А увеличение количества грантов не сможет обеспечить широкий охват высшим образованием. В этой связи «Келешек», по мнению премьера, должен помочь решить эти вопросы.

«Доступность и качество образования будут обеспечиваться за счет консолидации ресурсов и разделения ответственности между государством, бизнесом, учебными заведениями и гражданами. Это позволит в полной мере обеспечить поддержку детей до получения первой специальности», - сказал Смаилов и поручил внедрить систему уже в следующем году.

В этой связи, по его словам, требуется досконально проработать механизм действия.

«Он должен быть простым и понятным не только для министерства, но и для населения и всех участников», - заключил он.

Напомним, в ходе ежегодного послания народу Казахстана 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить единую добровольную накопительную систему «Келешек», которая охватит детей с пяти лет. По его словам, эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Все накопления, вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта «Национальный фонд – детям», позволят им получить качественное образование, уверен глава государства.