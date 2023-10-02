Открытия Каталин Карико и Дрю Вайсман имели решающее значение для разработки мРНК-вакцин
Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за открытия, позволившие создать вакцину от COVID-19
Фото The Nobel Assembly at Karolinska Institutet

Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США), сообщается на сайте Нобелевского комитета. Их открытия имели решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против COVID-19, отмечает комитет.

«Открытия двух лауреатов Нобелевской премии имели решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года. Благодаря своим новаторским открытиям, которые коренным образом изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты внесли свой вклад в беспрецедентные темпы разработки вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человека в наше время», – говорится на сайте комитета.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине и физиологии вручили шведскому генетику Сванте Паабо за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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