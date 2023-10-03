Представительство Фонда Евразия объявляет конкурс на лучшие инновационные решения для развития гражданского активизма

Программа Social Innovation in Central Asia (SICA) представительства Фонда «Евразия» объявляет грантовый конкурс «Инновационные решения» (Innovative Solutions Grants) среди НПО и инициативных групп Казахстана на инновационные идеи проектов для развития гражданского активизма.

«События, произошедшие в 2022 году в Казахстане и в мире, высветили разобщенность казахстанского общества и усилившиеся различия в отношении ценностных ориентиров, политических взглядов, вопросов языка и других важных тем. В свете новых реалий особенно актуальными стали вопросы консолидации общества Казахстана, укрепления инклюзивных горизонтальных связей и усиления гражданской вовлеченности граждан для совместного поиска решения назревших общественных проблем», – отмечают в ФЕ.

SICA – это пятилетняя программа, финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуемая представительством фонда «Евразия». Целью программы является развитие активного гражданского общества Центральной Азии. SICA предоставляет гранты представителям казахстанского гражданского общества для реализации проектов, основанных на новых идеях, стратегиях, технологиях, инновационных подходах к развитию гражданского активизма, которые способствуют решению общественно значимых вопросов, позитивным изменениям в стране и укреплению законности и подотчетности госорганов населению.

Приоритетными направлениями в конкурсе являются: общественный мониторинг госпрограмм с целью предупреждения коррупционных рисков; применение новых технологий, искусства и СМИ для продвижения демократических ценностей, верховенства закона и свободы слова; а также развитие и усиление сотрудничества между организациями или инициативными группами гражданского общества.

Подавать заявку могут зарегистрированные организации гражданского общества и инициативные группы Казахстана. Дедлайн – 15 октября 2023 года.

Фонд «Евразия» профинансирует от 6 до 10 проектов, один грант будет до $15 тыс. и рассчитан на шесть месяцев.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте программы. Подать заявку можно через платформу по ссылке.