Велогонщик Алексей Луценко принес Казахстану пятое золото Азиады

Велогонщик Алексей Луценко на Азиатских играх в Ханчжоу завоевал золото, став первым в гонке на 39,7 км.

Спортсмен прошел дистанцию в 39,7 км за 48:05.75 опередив, велосипедистов из Китая (50:05.83) и Гонконга (50:17.76).

Кроме этого, ранее Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева выиграли серебряные медали в гребле на каноэ на дистанции 200 метров, пройдя ее за 46 секунд.

Также серебро взяли братья Сергей и Тимофей Емельяновы, выступающие в программе MС2 (1000 м) в гребле на байдарках и каноэ.

Мария Бровкова завоевала бронзовую медаль индивидуальной программы WС1 200 м в гребле на байдарке и каноэ.

Еще одну бронзу взяла сборная Казахстана (Дмитрий Коблов, Александра Залюбовская, Давид Ефремов, Аделина Земс) в смешанной эстафете 4×400 метров.