Велогонщик Алексей Луценко принес Казахстану пятое золото Азиады

Велогонщик Алексей Луценко на Азиатских
играх в Ханчжоу завоевал золото, став первым в гонке на 39,7 км.
Спортсмен прошел дистанцию в 39,7 км за 48:05.75 опередив, велосипедистов из Китая (50:05.83) и Гонконга (50:17.76).
Кроме этого, ранее Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева выиграли серебряные медали в гребле на каноэ на дистанции 200 метров, пройдя ее за 46 секунд.
Также серебро взяли братья Сергей и Тимофей Емельяновы, выступающие в программе MС2 (1000 м) в гребле на байдарках и каноэ.
Мария Бровкова завоевала бронзовую медаль индивидуальной программы WС1 200 м в гребле на байдарке и каноэ.
Еще одну бронзу взяла сборная Казахстана (Дмитрий Коблов, Александра Залюбовская, Давид Ефремов, Аделина Земс) в смешанной эстафете 4×400 метров.