Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти

Республиканцы в Палате представителей США во вторник отстранили своего спикера Кевина Маккарти через несколько дней после того, как ему удалось предотвратить приостановку работы правительства. Отставка Маккарти останавливает законодательную деятельность палаты, а 17 ноября наступает еще один крайний срок приостановки работы правительства, если конгресс не продлит финансирование, сообщает агентство Reuters .

За отставку Маккарти проголосовали 216 депутатов, из них восемь республиканцев и 208 демократов. Это первый случай в истории, когда Палата представителей отстранила своего лидера.

Член Палаты представителей Мэтт Гаец, крайне правый республиканец из Флориды, выступил против спикера после того, как в субботу он полагался на голоса демократов при принятии законопроекта о временных расходах, чтобы предотвратить приостановку работы правительства. Маккарти неоднократно вызывал гнев демократов в последние недели, в том числе начав расследование по импичменту президенту Джо Байдену. Демократы заявили, что считают Маккарти ненадежным человеком после того, как он нарушил майское соглашение о расходах с Байденом.

Маккарти же заявил журналистам, что больше не будет баллотироваться на пост спикера.

Вероятно, что Палата представителей останется без спикера минимум на неделю, поскольку голосование по новому спикеру запланировано на 11 октября.

Это был последний драматический момент за год, когда контролируемая республиканцами Палата представителей поставила Вашингтон на грань катастрофического дефолта по долгу США в размере $31,4 трлн и частичного закрытия правительства.

Спикера Палаты представителей занимает вторую должность после поста вице-президента.