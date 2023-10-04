Этот вопрос согласован с министерством энергетики
Сроки завершения проекта по расширению Тенгиза перенесли на полгода
ФОТО AZH.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Сроки завершения проекта по расширению месторождения Тенгиз перенесены на шесть месяцев. Как заявил в среду в ходе пресс-конференции министр энергетики Алмасадам Саткалиев, это связано с необходимостью обеспечения безопасности и экологичности проекта.

«Речь идет о переносе на шесть месяцев, связанном с необходимостью обеспечения безопасности, экологичности проекта. Это согласовано министерство энергетики», - сообщил Саткалиев.

Он также отметил, что если ранее предполагалось высвобождение порядка 2,5-3 тыс. работников, занятых на этом проекте, то теперь эти рабочие места будут сохранены до завершения строительства.

Напомним, проект по расширению месторождения Тенгиз планировали завершить в середине 2022 года, затем сроки несколько раз переносились и последняя дата, которая называлась, – июнь 2024 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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