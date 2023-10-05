Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда

Казахстан вместе с Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном и Кыргызстаном станет учредителем Тюркского инвестиционного фонда, который будет финансировать проекты малых и средних предприятий, поддерживать расширение транспортных и логистических цепочек и поддерживать проекты в различных отраслях. Закон «О ратификации соглашения о создании Тюркского фонда», предусматривающий эти вопросы, одобрил в четверг в ходе пленарного заседания сенат.

«Фонд будет содействовать экономическому развитию государств-участников Организации тюркских государств путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности. Для достижения этой цели фонд будет заниматься оказанием помощи в развитии внутрирегиональной торговли, финансированием проектов малых и средних предприятий, поддержкой проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии и туризм», - сказала депутат Ляззат Рысбекова.

Кроме того, средства фонда будут направляться на поддержку расширения транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей, а также оказание помощи для подготовки инвестиционных проектов.

Депутат уточнила, что уставной капитал фонда составит $500 млн и будет разделен на 10 тыс. акций номинальной стоимостью $50 тыс. каждая. Эти акции будут подразделяться на оплаченные акции общей номинальной стоимостью $350 млн и привлекаемые акции общей номинальной стоимостью $150 млн.

«После вступления в силу соглашения о создании фонда члены-учредители подписываются на доли уставного капитала фонда поровну. Таким образом, фонд будет функционировать в соответствии с принципом равного капиталовложения и равного права голоса», - добавила Рысбекова.

Реализация закона позволит Казахстану стать, как активному участнику тюркского мира, полноправной страной-создателем первой тюркской международной финансовой организации, получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего бизнеса, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество в рамках региона Организации тюркских государств.

Напомним, учредителями фонда являются пять стран Организации тюркских государств –Казахстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан и Кыргызстан. Структура организации состоит из президента, совета управляющих, совета директоров, генерального директора и сотрудников.

Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда было подписано в марте 2023 года. Принятый парламентом Казахстана закон предусматривает присоединение страны к этому фонду. Уставной капитал делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью $150 млн. На каждое государство приходится по $70 млн оплаченных акций. Соглашением предусматривается выделить из республиканского бюджета на предстоящие четыре года 31,2 млрд тенге.