Сенат одобрил ратификацию соглашения с Китаем об обмене информацией о гражданах

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил ранее принятый мажилисом закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств Сторон». Документом предусматривается, что государства будут ежеквартально обмениваться по дипломатическим каналам полной информацией о гражданах, которые сменили гражданство, нарушили правила въезда, пребывания или выезда, а также о количестве выданных виз.

«Целью закона является взаимодействие по обмену информацией в сфере миграции в отношении граждан Казахстана и Китая. В рамках соглашения определены формы сотрудничества по взаимообмену сведениями по следующим направлениям: количество безвизовых въездов, а также выданных виз гражданам государств сторон по целям пребывания на территории государств, предоставлять информацию о гражданах, получивших гражданство или гражданство которых восстановлено», - сказал сенатор Мурат Кадырбек.

Кроме того, стороны будут обмениваться информацией о гражданах, изменивших гражданство, а также тех, кто нарушил правила прибытия, пребывания и выезда.

«Информация о гражданстве будет предоставляться только по дипломатическим каналам по запросу. Данные о фамилии, имени, дате и месте рождения, гражданстве, национальности, паспортных данных, фотографиях будет предоставляться ежеквартально», - уточнил депутат.

Сенатор отметил, что это позволит двум государствам бороться с двойным гражданством и пресекать каналы нелегальной миграции.