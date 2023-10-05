Нурлан Байбазаров возглавил холдинг «Байтерек»

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» возглавил Нурлан Байбазаров. В четверг коллективу холдинга его представил премьер-министр Алихан Смаилов, сообщила пресс-служба «Байтерека».

Смаилов напомнил о задаче «по трансформации и масштабной цифровизации деятельности холдинга», в результаты которых «должны быть устранены бюрократические барьеры, снижены сроки рассмотрения заявок и повышен уровень информированности бизнес-сообщества об имеющихся мерах поддержки. Новому руководителю нужно обеспечить реализацию намеченных планов», цитирует премьера пресс-служба.

Холдинг объединяет несколько институтов развития, включая Банк развития Казахстана, «Отбасы банк», фонд «Даму» и другие. «Байтереку» также принадлежит коммерческий Bereke Bank, бывший «Сбербанк Казахстан».

48-летний Нурлан Байбазаров с ноября 2022 года возглавлял БРК. Ранее руководил фондом развития промышленности, работал в Миннацэкономики и Минфине.

Прежний руководитель холдинга Канат Шарлапаев в начале сентября был назначен министром промышленности и строительства.