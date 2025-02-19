Казахстан даст совместному с Россией предприятию «Байтерек» налоговые преференции

В среду мажилис взял в работу законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года». Как сообщил депутат Айдос Сарым, документом предусматривается предоставление совместному предприятию налоговых преференций, а также увеличение обязательств российской стороны.

«В соглашение вносятся изменения в части переноса сроков начала летных испытаний с 2023 на 2025 год, предоставление совместному предприятию “Байтерек" преференций по налогу, увеличение обязательств российской стороны по загрузке комплекса с двух до трех пусков в год», - сказал Сарым.

Он добавил, что также законопроект направлена на обеспечение прав граждан Казахстана.

Напомним, Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Россией о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» еще в конце 2021 года. Поправки предусматривали, что российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей, а казахстанская сторона – финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса «Зенит-М».

Начало летных испытаний должно было начаться в 2023 году. В мае 2024 года правительство Казахстана одобрило перенос начала летных испытаний космического комплекса «Байтерек» на 2025 год.

В конце октября 2024 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщал, что возобновлены работы по проекту космического ракетного комплекса «Байтерек». Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 2025 год, коммерческие запуски – с 2028 года, после испытательных пусков.