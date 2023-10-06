Более 70 членов преступных группировок задержаны в трех регионах в ходе спецоперации – КНБ

5 октября комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации генеральной прокуратуры единовременно в области Жетысу, Жамбылской и Туркестанской областях проведена спецоперация, задержаны 72 члена группировок, сообщила пресс-служба КНБ.

«По итогам доставлено для проведения следственных действий 72 члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений», - сообщили в комитете нацбезопасности.

По данным КНБ, группировки осуществляли свою деятельность на приграничных участках: с Китаем – МЦПС «Хоргос», с Узбекистаном – пункт пропуска «Жибек жолы», с Кыргызстаном – пункт пропуска «Кордай авто». В ходе обысков у них изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, крупные суммы денежных средств, наркотики, а также иные вещественные доказательства.

Накануне сообщалось, что комитет национальной безопасности совместно с МВД при координации генеральной прокуратуры проводит масштабные операции по задержанию членов крупных ОПГ в трех регионах Казахстана. Указывалось, что преступные группы осуществляли противоправную деятельность в приграничных с Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном районах.