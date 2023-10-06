Смаилов поручил ускорить процесс передачи ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область премьер-министр Алихан Смаилов ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ Риддера. По итогам посещения он поручил своевременно завершить ремонтные работы к отопительному сезону и ускорить процесс передачи ТЭЦ в коммунальную собственность.

Заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов доложил, что сейчас 2 из 6 котлов уже запущены. В ближайшее время ожидается запуск еще одного. Параллельно ведутся ремонтно-восстановительные работы по остальным агрегатам и вспомогательному оборудованию. Вместе с тем уже завершен ремонт мазутной насосной станции, тракта топливоподачи, трансформаторов связи и турбогенератора. Также завершены работы по восстановлению электроснабжения насосных станций, отремонтирована кровля котельного и турбинного цехов. На стадии завершения ремонт железнодорожных путей, по которым идет поставка угля.

В целом на сегодня практически завершены работы по подготовке бюджетных организаций (свыше 830 объектов), жилых домов (более 3 тыс.), инженерных сетей и котельных к отопительному сезону. Аналогичный процесс близится к завершающей стадии на ТЭЦ и гидроэлектростанциях.

Смаилов напомнил, что практически весь прошлый отопительный сезон Риддерская ТЭЦ работала в аварийном режиме и часто останавливалась. Потому что предыдущие собственники не вкладывали деньги в модернизацию и улучшение станции. Правительство было вынуждено выделить из республиканского бюджета 8,4 млрд тенге, еще 500 млн тенге выделил акимат области.

«На эти деньги все это время безостановочно велись ремонтные работы. Важно, чтобы они были завершены своевременно, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел должным образом. Днем и ночью нужно следить за этим», - сказал глава правительства.

Он также поручил ускорить процесс передачи ТЭЦ в коммунальную собственность.