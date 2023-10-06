Министр информации поддержала срок исковой давности для журналистов в один год

Министр культуры и информации Аида Балаева обещает поддерживать СМИ и согласна с предложениями журналистов сократить срок исковой давности до одного года, а не как сейчас предлагается в законопроекте «О масс-медиа» – три года. Об этом она заявила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«Нами успешно осуществлена комплексная работа с госорганами по включению в законопроект норм об исковой давности после ее исключения на стадии межведомственной комиссии. Речь идет о трех годах, однако я, как министр, поддерживаю вас (журналистов – В.) и предлагаю срок один год», - заявила Балаева.

В то же время Балаева выступает за введение пресс-карты, против которой выступают общественники и представители СМИ.

«Относительно внедрения пресс-карты – данный механизм разрабатывается как альтернатива действующей аккредитации. Это в первую очередь будет сделано для облегчения взаимодействия журналистов с госорганами. Мы живем в век информационных технологий, и логично их использовать во благо журналистов», - высказала мнение министр.

Стоит отметить, что сегодня в ходе заседания рабочей группы по законопроекту «О масс-медиа» депутаты мажилиса высказались против введения пресс-карты.

Ранее вице-министр культуры и информации Канат Искаков заявил, что в рамках рабочей группы по законопроекту «О масс-медиа» предварительно принято решение установить срок исковой давности для журналистов в три года. При этом в профильном ведомстве готовы пойти на сокращение этого срока.