До конца года «Самрук-Казына» планирует завершить реализацию шести крупных проектов

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова, который доложил об итогах деятельности фонда и рассказал о ходе реализации приоритетных проектов.

По словам Жакупова, до конца года планируется завершение шести крупных проектов: реконструкция водовода Астрахань – Мангышлак, газификация местностей «Сарша» и «Теплый пляж», строительство второй нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен, строительство лупинга газопровода Макат – Северный Кавказ, восстановление 1-го блока ГРЭС-1, усиление электрической сети западной зоны Единой электроэнергетической системы.

Кроме того, он проинформировал президента о ходе реализации плана приватизации активов фонда. Согласно представленной информации, планируется завершение SPO KEGOC до 10 ноября 2023 года.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, а также приватизации непрофильных активов и проведению народного IPO компаний фонда «Самрук-Казына».