Более 500 человек погибли в Израиле и секторе Газа за сутки

Не менее 300 человек погибли в Израиле после атаки на страну со стороны боевиков движения ХАМАС, около 240 человек были убиты в секторе Газа в результате ответных ударов Израиля.

Накануне поздно вечером ХАМАС выпустил по Израилю еще более сотни ракет, в том числе атаковав столицу Тель-Авив, сообщает ВВС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем вечернем обращении пообещал, что власти страны сравняют с землей все места, где могут скрываться вооруженные сторонники группировки ХАМАС, и призвал жителей сектора Газа покидать этот город.

Израильские власти сообщили, что им удалось отбить большинство населенных пунктов, захваченных утром в субботу боевиками. Известно также о двух случаях освобождения заложников в южных общинах.

Сколько еще заложников остается у ХАМАС к этому моменту неизвестно, но их – десятки. Среди них – не только граждане Израиля, но и других стран.

Посольство Казахстана накануне призвало граждан следовать рекомендациям военных и по возможности оставаться в безопасных местах.

Утром в субботу боевики движения ХАМАС нанесли удары по Израилю ракетами, после чего вторглись на его территорию из сектора Газа, который находится в израильской блокаде на протяжении последних 15 лет. Десятки израильских военных и гражданских лиц были убиты, сотни ранены, известно о многочисленных взятых в плен израильтянах.

Израиль в ответ на атаку назвал происходящее войной и атаковал объекты в Секторе Газа.