Накануне там произошло землетрясение
Казахстан направит в Афганистан спасателей МЧС и гуманитарную помощь
Фото: AP Photo/Omid Haqjoo

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительственная комиссия приняла решение об отправке гуманитарной помощи в Афганистан, где произошло землетрясение. Кроме того, в ближайшее время туда вылетят спасатели, чтобы оказать помощь по спасению людей из-под завалов.

«Гуманитарная помощь включает продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время. Также в Афганистан будут направлены спасатели МЧС, включая кинологов для оказания практической помощи по спасению людей из-под завалов», - сообщили в понедельник в пресс-службе правительства по итогам заседания правительственной комиссии.
Напомним, 7 октября на западе Афганистана, недалеко от границы с Ираном, произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр землетрясения находился примерно в 40 км от города Герат. Многие здания были повреждены. Известно о том, что шесть деревень в провинции разрушены практически полностью. Местные власти говорили о более чем двух тысячах погибших.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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