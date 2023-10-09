Активов на 217 млрд тенге возвращено государству с начала года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который доложил об итогах работы за 9 месяцев текущего года и планах на предстоящий период.

В частности, как сообщил Элиманов, за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %, правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Также закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов, создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов, разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты, ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге.

Кроме этого, глава ведомства доложил президенту, что впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете агентства на криптобирже Binance. Также идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций. Ведомством внесены предложения о декриминализации отдельных составов экономических правонарушений, что позволит усилить защиту субъектов предпринимательства.

Глава государства поручил усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.