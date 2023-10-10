Законопроект о снижении пенсионного возраста для шахтеров внесут в парламент до конца года

Для выхода на пенсию в 55 лет казахстанским шахтерам нужно иметь профессиональные пенсионные взносы в ЕНПФ на протяжении семи лет, сообщила во вторник журналистам министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова. При этом агентство по регулированию и развитию финансового рынка со своей стороны проводит расчеты совместно с компаниями по страхованию жизни, добавила она. Окончательный пакет законодательных поправок должен поступить в парламент до конца года.

«До конца года мы должны внести законопроект (в парламент – В). На сегодняшний день агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с компаниями по страхованию жизни проводят расчеты. С нашей стороны мы уже определили два условия, по которым шахтеры могут зайти в систему – это достижение возраста в 55 лет и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение семи лет в ЕНПФ. До конца года этот вопрос должен быть решен», - сообщила Жакупова.

Она добавила, что на выплаты пенсионных отчислений шахтерам, выходящим на пенсию в 55 лет, в бюджетной заявке предусмотрено 45 млрд тенге на три года, то есть 15 млрд тенге в год. Что касается получателей, то их, по подсчетам Минтруда, порядка 46 тыс. человек.