В Алматы начали подключать к отоплению социальные объекты

В Алматы школы, детсады, больницы и поликлиники начали подключать к отоплению, сообщила пресс-служба городского акимата.

«Учреждения медицины, образования и иные социальные объекты будут поэтапно подключены к центральному отоплению начиная с 10 октября с дальнейшим подключением потребителей тепловой энергии», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Такое решение принято с учетом специфики работы этих учреждений, требующих обеспечить условия повышенной комфортности.

Вместе с тем, подчеркнули в акимате, дата отопительного сезона определяется исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды.

«Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона в Алматы, отопительный период начинается с учетом температурного режима. При этом подключение потребителей к теплоснабжению проходит в следующей очередности: детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения; ﻿﻿жилые здания, общежития, гостиницы; ﻿﻿административные здания, учебные заведения, театры; ﻿﻿прочие здания», - напомнили в акимате.

Ранее в Минэнерго сообщали, что отопительный сезон в города начнется 15 октября.