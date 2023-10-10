По факту смерти военнослужащего Нацгвардии в Астане возбуждено дело о доведении до самоубийства – МВД

В министерстве внутренних дел сообщили, что по факту гибели военнослужащего Нацгвардии в воинской части в Астане начато расследование по статье 105 Уголовного кодекса.

«По данному факту центральным региональным военно-следственным управлением МВД начато досудебное расследование по статье 105 УК, то есть доведение до самоубийства, которое поручено следственно-оперативной группе из числа наиболее опытных сотрудников», - сказал начальник военно-следственного департамента МВД Серикбай Кусаинов.

Он сообщил, что проведены неотложные следственные действия, связанные с осмотром места происшествия, назначением судебно-медицинской экспертизы, выемкой вещественных доказательств, в том числе мобильного телефона погибшего и записей с камер видеонаблюдения.

«По состоянию на текущее время установлено, что рядовой Султанов на месте происшествия находился один. Запланированы и проводятся мероприятия по допросу сослуживцев рядового Султанова, его командиров, других лиц, назначению ряда комплексных экспертных исследований и установлению всех обстоятельств происшествия, в ходе которых будут проверены доводы потерпевшей стороны. По результатам предварительного следствия будет дана правовая оценка. Ход расследования находится на особом контроле», - отметил Кусаинов.

Напомним, накануне ночью военнослужащий Нацгвардии воинской части 6636, находясь в составе дежурного подразделения выстрелил себе в голову из штатного оружия.