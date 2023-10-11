Казахстан отправил в Афганистан лекарства и палатки для пострадавших от землетрясения

Также будут направлены продукты, одежда и постельные принадлежности
Казахстан отправил гуманитарный груз в пострадавший от землетрясения Афганистан, сообщила пресс-служба министерства по ЧС.
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