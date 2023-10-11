Также будут направлены продукты, одежда и постельные принадлежности
Казахстан отправил в Афганистан лекарства и палатки для пострадавших от землетрясения
фото мчс

Казахстан отправил гуманитарный груз в пострадавший от землетрясения Афганистан, сообщила пресс-служба министерства по ЧС.

«В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн», - сообщили в МЧС.

Вместе с тем лекарства и палатки направлены самолетом Национальной гвардии.

Накануне в Афганистан отправилась группа из 45 казахстанских спасателей для ликвидации последствий землетрясения. Часть из них принимала участие в спасательной операции после разрушительного землетрясения в Турции в начале этого года.

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