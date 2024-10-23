Крупнейший банк Афганистана откроет счет в казахстанском банке – Жумангарин

Крупнейший банк Афганистана Ghazanfar Bank открывает корреспондентский счет в казахстанском банке, что позволит напрямую проводить все платежи. Об этом в среду в ходе брифинга в правительстве сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

«Вчера мы очень важный вопрос решили. Сегодня должен быть открыться корреспондентский счет одного из крупнейших банков Афганистана - Ghazanfar Bank у нас в «Заман-Банке». Это такое большое окно в Афганистан прорубается, поскольку пойдут прямые платежи», - сказал Жумангарин.

По его словам, до этого момента приходилось пользоваться услугами банков Кыргызстана, Узбекистана и Персидского залива, «оставляя там определенную маржу». Теперь же платежами будет заниматься казахстанский банк, что, по мнению вице-премьера, коренным образом изменит ситуацию в торговле не только с Афганистаном, но и в целом, с регионом.

Также Жумангарин сообщил, что среди казахстанских автопроизводителей есть те, кто согласился поставлять в Афганистан автомобили.

«Но пока попросил официально не комментировать его позицию», - добавил Жумангарин.

Он считает, что в следующем году Казахстан уже сможет продавать в Афганистане первые автомобили.