Крупнейший банк Афганистана откроет счет в казахстанском банке – Жумангарин

Страны начнут напрямую проводить транзакции
Тамара Вааль, Астана, Власть
Крупнейший банк Афганистана Ghazanfar Bank открывает корреспондентский счет в казахстанском банке, что позволит напрямую проводить все платежи. Об этом в среду в ходе брифинга в правительстве сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
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