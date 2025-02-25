Суд отклонил апелляцию студентки из Афганистана на отказ в предоставлении ей статуса беженки

Суд в Алматы отклонил жалобу Содабы, студентки из Афганистана, оспаривающей отказ казахстанских властей в предоставлении ей статуса беженки, сообщает информагентство КазТАГ.

Сообщается, что суд не нашел оснований для предоставления ей статуса беженки.

«Суд отказал. Посчитали, что Талибан не препятствовал ее выезду из страны и что ее не подвергали преследованиям», – сообщил КазТАГу сотрудник Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ) Андрей Гришин.

Юрист КМБПЧ Гульмира Куатбекова, представляющая интересы Содабы, называет отказ незаконным и необоснованным. В комментарии агентству она сообщила, что защита будет обжаловать отказ, а Содаба пока будет находиться в Казахстане.

«Уполномоченные органы при вынесении отказа в присвоении статуса беженца не учитывали опасения, в том числе по возвращению в страну происхождения. А опасения у нее были. Ее семья преследовалась. Непосредственно Содабе поступала угроза от Талибана. Она защищала права женщин на территории Афганистана», – сказала Куатбекова.

Ранее Содаба пыталась обжаловать отказ в предоставлении статуса беженца в суде первой инстанции, но суд отклонил ее иск.

23-летняя Содаба приехала в Казахстан в декабре прошлого года. До прихода талибов к власти, еще во время учебы в школе, Содаба работала с немецкими НПО, защищающими права женщин, с французской организацией ACTED. Ее семья еще тогда стала получать угрозы и письма с требованием выйти на связь с Исламским Эмиратом. Отец Содабы обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что их жизням угрожает опасность.

В июле 2023 года семья Содабы снова получила угрозы со стороны «Талибана». 31 июля в мечеть пришло письмо, адресованное ее дедушке. В нем указано, что согласно разведывательным отчетам, поступившим в Военный совет провинции, Содаба работает в иностранной организации и западных медиа, «продвигая кефирскую культуру и клевеща на Исламский Эмират», и, несмотря на предупреждения и молитвы, не покаялась и продолжила заниматься неисламской деятельностью.

«Поэтому Военный совет Исламского Эмирата Афганистан принимает решение о применении к ней самых строгих наказаний. Либо шариат, либо смерть», – указано в переводе письма, имеющегося в распоряжении Казахстанского международного бюро по правам человека.

Несколько месяцев спустя Содаба самостоятельно получила грант на обучение на медицинском факультете в КазНУ имени аль-Фараби, но приглашение на учебу пришло через месяц после начала обучения, а выехать она смогла только спустя еще месяц, из-за этого грант был отозван университетом. В Алматы Содаба несколько раз пыталась подать ходатайство о предоставлении ей статуса беженки, но, по словам девушки, ее документы не принимали. По словам Гульмиры Куатбековой, подать ходатайство удалось только с четвертого раза, но 2 октября Содабе пришел отказ в предоставлении статуса беженки.