Адвокат Айгерим Тлеужановой заявила, что решение гражданского суда и приговор по захвату аэропорта Алматы имеют противоречия

В среду Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны отказал в удовлетворении иска журналистки Айгерим Тлеужан к генеральной прокуратуре о распространении сведений, порочащих честь и достоинство. Ранее генеральный прокурор Берик Асылов заявлял, что «Нурпеисов и Тлеужанов захватили аэропорт Алматы» до того, как приговор по делу вступил в законную силу. Однако в решении суда говорится, что аэропорт захватывал Тлеужанов, а не Айгерим Тлеужан. Ее адвокат заявила, что решение гражданского суда и приговор по аэропорту противоречат друг другу.

«Мы не знаем, о каком Тлеужанове идет речь. Этот же вопрос задавал судья представителю генеральной прокуратуры. На что они ответить не смогли. Вообще, у нас, получается, решение гражданского суда и приговор по аэропорту противоречат друг-другу. Да, теперь мы будем просить на следующей апелляции (по делу о захвате аэропорта − В.) приобщить решение суда к материалам дела», - сообщила адвокат Айнара Айдарханова.

Она также добавила, что обжалует решение суда.

«Теперь мы будем просить на следующей апелляции (по делу о захвате аэропорта − В.) приобщить решение суда к материалам дела», − сообщила Айдарханова.

5 января 2023 года генеральный прокурор Берик Асылов заявлял, что «двое членов религиозной экстремистской организации Нурпеисов и Тлеужанов захватили аэропорт Алматы», еще до того, как приговор по делу о захвате аэропорта, фигурантами которого стали журналистка Айгерим Тлеужан, учитель истории Калас Нурпеисов и еще трое других людей, вступил в законную силу. После этого журналистка обратилась с иском в суд против генеральный прокуратуры, заявив, что Асылов распространил сведения, порочащие ее честь и достоинство. Согласно иску, он объявил ее виновной в захвате аэропорта, не имея приговора суда. К тому же она не состоит ни в какой запрещенной религиозной экстремистской организации.

Однако суд отказал в удовлетворении иска.

«Судом установлено, что в ходе ответа на вопрос депутатов генеральный прокурор сообщил об организаторах массового беспорядка, организованных преступных группировках, сообщил, что среди них были члены религиозной экстремистской организации, ранее судимые лица, сторонники движения ДВК. Также сообщил, что двое члены религиозной экстремистской организации Нурпейсов и Тлеужанов захватили аэропорт Алматы, а не Тлеужанова А.Е», - написано в решении суда.

1 июля Ссуд Наурызбайского района Алматы приговорил обвиняемых по делу о захвате аэропорта Алматы к лишению свободы на сроки от 4 до 8 лет. Журналистку Айгерим Тлеужан суд приговорил к четырем годам лишения свободы. Остальных − Каласа Нурпеисова, Нурлана Далибаева, Ермухамета Шилибаева и Жан-Айдара Карменова − суд приговорил к 8 годам лишения свободы каждого. Все подсудимые отрицают свою вину.

По версии следствия, Нурпеисов и Тлеужанова «организовали массовые беспорядки» на территории и в здании аэропорта, после чего вместе с другими участниками якобы совершили нападение и захват зданий. Потерпевшими признаны управляющая компания аэропорта, учреждение «Казаэронавигация», авиакомпании Qazaq Air, Air Astana, FlyArystan и SCAT.

19 сентября в Алматы должна была пройти апелляция по делу о захвате здания аэропорта во время январских событий. Несмотря на ходатайство адвокатов о проведении суда оффлайн, двери Алматинского городского суда были закрыты. В него не пустили адвокатов, журналистов и активистов. Им предложили подключиться онлайн, но адвокаты отказались.

26 сентября во время рассмотрения апелляции, прошедшей в онлайн-режиме в Алматинском городском суде, по делу о захвате аэропорта адвокаты и подсудимые заявили отвод всему составу горсуда и прокурору, так как, по их мнению, «суд имеет заинтересованность в исходе дела». Также они попросили провести заседания в оффлайн-режиме. Суд отказал по всем ходатайствам стороне защиты. Помимо прочего, адвокаты и подсудимые попросили заново провести судебное следствие.