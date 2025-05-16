Подсудимый по делу об убийстве Шерзата Полата отказался отвечать на вопрос о публикации с описанием «Хутор»

В пятницу, 16 мая, продолжилось судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата. На нем завершились допросы несовершеннолетнего подсудимого Думана Искака и Нуркияса Ильясова.

Во время допроса адвокат потерпевших Мейрман Шекеев задал вопрос о публикации в Instagram Ильясова.

«На этом посте написано "Хутор" и показан автомат Калашникова. Почему вы это опубликовали?» - спросил он.

Подсудимый отказался отвечать на вопрос. Он также отказался отвечать на вопрос о том, погашены ли его судимости.

Напомним, что подсудимые, дававшие показания до этого, утверждали, что не знают о «хуторских» и говорят, что это лишь старое название поселка Рыскулова возле Талгара.

Ильясов заявил, что не знал причин конфликта, когда приехал на помощь к подсудимым Нурболу Токтаубаеву и Дархану Аскентаю.

«Покойный Шерзат меня ударил. Я отступил назад и Каржаубай (Нурымов, отец Полата - В.) вышел с ножом. Потом выстрелило ружье. Я пытался отнять его у Нурканата (Гайыпбаев, покойный дядя Полата - В.), когда он второй раз собирался выстрелить, в этот момент меня еще раз Шерзат бьет. После я утащил из рук Нурканата ружье и ударил его два раза прикладом», - сказал подсудимый.

На вопрос о том, почему он затем избивал не оказывающего сопротивления Гайыпбаева, тот ответил, что «за то, что стрелял из ружья».

Ильясов добавил, что после этого он услышал крики и уехал вместе с остальными. Он утверждает, что не видел, что делали две девушки на месте событий, ничего не знает про «Чику» и не видел ножей.

Несовершеннолетний Думан Искак, обвиняемый в «недонесении», начал свой рассказ с «извинений от чистого сердца», а сторона защиты передала, что потерпевшие согласны его простить.

Он заявил, что большую часть конфликта был в машине и просто возил Нурбола Токтаубаева по его же просьбе, так как тот был выпившим. После окончания драки Искак видел, как подсудимый Абзал Шынасыл «чистил» нож и ружье в машине. Затем Искак поехал домой. Он узнал о том, что был убит подросток Шерзат Полат и что задержаны подозреваемые, только лишь к 11-12 часам следующего дня.

Также должен был состояться допрос подсудимого Калиахмета Дидара. Но он сообщил, что не готов и попросился перенести его допрос на следующее заседание. Судья Ержан Жанузаков заявил, что воспринимает это как «отказ».

Всего на скамье подсудимых девять человек, все они обвиняются в хулиганстве. Двое – Абзал Шынасыл и Равиль Сакиев – в покушении на совершение преступления и убийство. По версии обвинения, убийство непосредственно совершил Шынасыл. Помимо хулиганства Азамат Токтаубаев также обвиняется в краже. Несовершеннолетний Думан Ыскаков обвиняется в сокрытии тяжкого преступления. Сестра отца Полата Перизат Нурымова выражала несогласие с тем, что их судят по отдельности.

Ранее, на предварительных слушаниях, государственное обвинение зачитало свою версию убийства подростка. Читайте об этом в репортаже «Власти».